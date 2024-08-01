Россиянка не глядя подписала документы и лишилась квартиры

Жительница Енисейска не глядя подписала документ в микрозаймах и лишилась жилья

Жительница Енисейска в Красноярском крае не глядя подписала документы и лишилась квартиры. Россиянку обманули сотрудники микрозаймовой организации, сообщили в региональном МВД.

Весной 2023 года 69-летняя женщина обратилась в компанию, которая ей предоставила денежный заем. Пенсионерка собиралась уменьшить ставку и ежемесячный платеж. Россиянке дали документы, на которых она поставила свою подпись, предварительно не прочитав содержание.

Затем в МФЦ она зарегистрировала, как оказалось, договор о купле-продаже недвижимости. В итоге введенная в заблуждение пенсионерка продала свою квартиру за 1,2 миллиона рублей. Полицейские выяснили, что обманул женщину с документами ранее не судимый житель Красноярска 1975 года рождения. В ходе обыска у мужчины изъяли 2,7 миллиона рублей, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мошенникам поверила жительница Батайска. С 62-летней россиянкой связался по телефону неизвестный, представившийся работником отдела по регуляции в сфере финансового контроля. Он сообщил, что злоумышленники якобы выставили ее квартиру на аукцион и уже нашли покупателей. Чтобы предотвратить сделку, нужно продать жилье и перевести средства с продажи на «безопасный» счет — это женщина и сделала.