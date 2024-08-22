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20:55, 22 августа 2024Из жизни

Мужчина разоблачил измену жены и попал в тюрьму

Мужчина из Тайваня снял жену с любовником и попал в тюрьму на три месяца

Фото: Freepik

На Тайване муж разоблачил неверную жену и попал в тюрьму на три месяца. Его историю рассказывает Oddity Central.

В начале 2022 года мужчина по фамилии Фань из города Таоюань начал подозревать, что его жена завела роман на стороне. К этому времени супруги прожили вместе несколько лет и стали родителями двоих детей. Фань установил дома две скрытые камеры, чтобы проверить свои подозрения. Две недели спустя камеры сняли, как женщина занимается сексом с любовником. Фань использовал записи камер в качестве основания для развода.

В феврале 2022-го он встретился с женой и ее адвокатом, чтобы обсудить расторжение брака, однако к соглашению прийти не удалось. Женщина тут же отправилась в полицейский участок и написала на супруга заявление о вторжении в частную жизнь.

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Фань стал утверждать, что установил камеры по просьбе детей, которые якобы жаловались, что мать слишком долго сидит в ванной. Суд эти доводы не убедили, и в 2023 году тайванца приговорили к трем годам тюрьмы за съемку людей без их согласия.

Фань обжаловал приговор, и в августе суд постановил сократить срок заключения с трех лет до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что жительница ЮАР с родственниками раздела и прогнала по улице любовницу своего возлюбленного. Женщина подстерегла соперницу у дома молодого человека.

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      Никита Савин
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