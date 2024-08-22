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18:55, 22 августа 2024Бывший СССР

На складе с фейерверками под Киевом начался сильный пожар

«Страна.ua»: в Белой Церкви под Киевом начался пожар на складе с фейерверками

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

В городе Белая Церковь начался сильный пожар на складе с фейерверками. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

«В Белой Церкви под Киевом горит склад с фейерверками», — говорится в публикации.

Отмечается, что в городе раздаются громкие звуки взрывов. Местные власти ситуацию не комментируют.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной Украине части региона повреждены объекты инфраструктуры. Он не назвал, какие именно объекты были повреждены.

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      Глеб Палехов
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