На складе с фейерверками под Киевом начался сильный пожар

В городе Белая Церковь начался сильный пожар на складе с фейерверками. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».
«В Белой Церкви под Киевом горит склад с фейерверками», — говорится в публикации.
Отмечается, что в городе раздаются громкие звуки взрывов. Местные власти ситуацию не комментируют.
Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной Украине части региона повреждены объекты инфраструктуры. Он не назвал, какие именно объекты были повреждены.