В Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
Он не сообщил, какие именно объекты были повреждены.
Ранее в Днепропетровской области взрыв повредил объект инфраструктуры. Взрывы произошли в Никополе, а также в Покровской, Марганецкой и Мировой общинах.
До этого в Краснополье в Сумской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Также было повреждено складское помещение.