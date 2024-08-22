В Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в регионе повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Он не сообщил, какие именно объекты были повреждены.

Ранее в Днепропетровской области взрыв повредил объект инфраструктуры. Взрывы произошли в Никополе, а также в Покровской, Марганецкой и Мировой общинах.

До этого в Краснополье в Сумской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Также было повреждено складское помещение.