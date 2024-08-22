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08:39, 22 августа 2024Бывший СССР

В Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в регионе повреждены объекты инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольной Украине части Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Он не сообщил, какие именно объекты были повреждены.

Ранее в Днепропетровской области взрыв повредил объект инфраструктуры. Взрывы произошли в Никополе, а также в Покровской, Марганецкой и Мировой общинах.

До этого в Краснополье в Сумской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Также было повреждено складское помещение.

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      Илья Таксюр
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