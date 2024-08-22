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13:58, 22 августа 2024Бывший СССР

На Украине мужчина угрожал пистолетом сотрудникам военкомата

В Одессе мужчина угрожал пистолетом сотрудникам ТЦК, против него возбудили дело

Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области Украины мужчина угрожал пистолетом сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщила Национальная полиция региона.

Инцидент произошел в Одессе 20 августа. Работники военкомата подошли к прохожему для проверки военно-учетных данных, однако он отказался предоставлять документы. Далее мужчина достал пистолет и начал угрожать сотрудникам ТЦК. После этого он поспешил скрыться.

Спустя сутки полицейские задержали 38-летнего подозреваемого. У него изъяли пневматический пистолет. Против мужчины было возбуждено уголовное дело об угрозах правоохранителям.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизовали инвалида третьей группы. Мужчину без двух пальцев отправили служить пулеметчиком в Вооруженных силах республики.

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      Екатерина Грищенко
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