На Украине мужчина угрожал пистолетом сотрудникам военкомата

В Одессе мужчина угрожал пистолетом сотрудникам ТЦК, против него возбудили дело

В Одесской области Украины мужчина угрожал пистолетом сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщила Национальная полиция региона.

Инцидент произошел в Одессе 20 августа. Работники военкомата подошли к прохожему для проверки военно-учетных данных, однако он отказался предоставлять документы. Далее мужчина достал пистолет и начал угрожать сотрудникам ТЦК. После этого он поспешил скрыться.

Спустя сутки полицейские задержали 38-летнего подозреваемого. У него изъяли пневматический пистолет. Против мужчины было возбуждено уголовное дело об угрозах правоохранителям.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизовали инвалида третьей группы. Мужчину без двух пальцев отправили служить пулеметчиком в Вооруженных силах республики.