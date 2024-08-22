На Украине мужчину со слабоумием признали годным к службе в ВСУ

Нардеп Дмитрук: в Одессе мужчину со слабоумием признали годным к службе в ВСУ

В Одесской области Украины мужчину со слабоумием признали годным к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали мужчину на улице Одессы днем 19 августа. При этом у гражданина была подтверждена вторая группа инвалидности.

«Заломали на улице, запихали в бус, и трое суток держали в помещении военкомата. Отпустили только сегодня. Мужчина из детдома, страдает ярко выраженным слабоумием. Не умеет даже писать и читать! Бандиты в форме не могли не заметить этого», — написал нардеп.

Как рассказал Дмитрук, военкомы заставили мужчину подписать документы, а также обязали прийти в ТЦК 2 сентября.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизовали инвалида третьей группы. Гражданин без двух пальцев на правой руке был признан годным, его отправили служить в ВСУ пулеметчиком.