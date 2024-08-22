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18:15, 22 августа 2024Бывший СССР

На Украине оштрафовали затащившего мужчину в автомобиль сотрудника ТЦК

Суд на Украине оштрафовал сотрудника ТЦК, силой затащившего мужчину в автомобиль

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

Суд в Ивано-Франковской области Украины оштрафовал за превышение полномочий сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), насильно затащившего мужчину в автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исследовав все материалы дела, (...) судья признала начальника мобилизационного отделения ТЦК виновным», — передает агентство текст постановления районного суда региона.

Отмечается, что за превышение полномочий виновному был назначен штраф в размере 17 тысяч гривен. К материалам дела относилась видеозапись, где три сотрудника военкомата в военной форме повалили мужчину на землю лицом вниз, после чего в их сопровождении он направился к автомобилю.

Ранее стало известно, что в Одесской области Украины мужчину со слабоумием признали годным к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ). «Заломали на улице, запихали в бус и трое суток держали в помещении военкомата. Отпустили только сегодня. Мужчина из детдома, страдает ярко выраженным слабоумием. Не умеет даже писать и читать! Бандиты в форме не могли не заметить этого», — написал нардеп Артем Дмитрук.

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      Валентин Карант
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