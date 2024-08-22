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15:20, 22 августа 2024Бывший СССР

На Украине скончался лейтенант Зеленский

На Украине скончался старший лейтенант полиции Зеленский

Фото: РИА Новости

На Украине скончался старший лейтенант патрульной службы Роман Зеленский, о чем сообщила украинская полиция, передает РИА Новости.

«Во время выполнения боевого задания погиб (...) старший лейтенант полиции Роман Зеленский», — отмечается в публикации ведомства. Отмечается, что Зеленский скончался после получения ранения в ходе выполнения служебного задания, ему было 36 лет.

В конце июля в центре Киева была снесена имеющая историческую ценность усадьба однофамильцев президента Украины мещан Зеленских конца XIX века. Отмечалось, что в мэрии планировали закрепить за зданием статус объекта культурного наследия.

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      Валентин Карант
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