На Западе заявили о давлении на Германию из-за помощи Украине

NYT: правительство Германии оказалось под давлением из-за поддержки Украины

Правительство Германии оказалось под давлением внутри страны из-за продолжающейся поддержки Украины. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Из-за серьезных разногласий по поводу бюджета и растущего количества доказательств того, что за взрывами газопроводов "Северный поток" стоит Киев, правительство Германии оказалось под растущим давлением внутри страны, связанным с требованиями прекратить поддержку Украине», — отмечает издание.

Кроме того, газета подчеркнула, что немецкое общество стало активнее настаивать на переговорах между Россией и Украиной с целью урегулировать конфликт.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия будет продолжать помогать Украине в случае отказа США от поддержки Киева при переизбрании бывшего президента Дональда Трампа. Он добавил, что стремление Берлина поддерживать Киев действует без «но и если».