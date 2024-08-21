Германия отказалась оставлять Украину одну

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия будет помогать Украине и без США

Германия будет продолжать помогать Украине в случае отказа США от поддержки Киева при переизбрании бывшего президента Дональда Трампа. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, передает Berliner Morgenpost.

«Да, в этом случае мы не оставим Украину одну», — заявил политик в ответ на вопрос о способности Германии оказывать Украине необходимую помощь без США.

По мнению Хабека, отсутствие американской помощи может побудить остальных союзников Киева усилить свою поддержку. Вице-канцлер также прокомментировал слухи об ограничении немецкой помощи Украине, заявив, что стремление ФРГ поддерживать Киев действует без но и если.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что министр финансов Германии Кристиан Линднер написал министру обороны Борису Писториусу о необходимости ограничить военную помощь Киеву, так как в бюджете Германии нет новых средств на эти цели.