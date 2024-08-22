Назначенные Киевом власти Мирногорода призвали эвакуироваться из города

На фоне активного наступления Вооруженных сил России назначенные Киевом власти Мирногорода Донецкой народной республики (ДНР) пытаются сделать все, что бы вывезти людей из населенного пункта. Эвакуироваться местных жителей призвал в интервью CNN исполняющий обязанности (и.о.) главы городской военной администрации (ГВА) Юрий Третьяк.
«Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы эвакуировать людей к концу недели. Те, кто колебался неделю назад, в основном приняли решение и массово уезжают», — приводятся в публикации слова чиновника.
Он отметил, что некоторые горожане пытаются уклониться от принудительной эвакуации семей с детьми и поэтому прячут их от властей.
Ранее о принудительной эвакуации в Мирногороде рассказала замглавы Донецкой областной военной администрации Татьяна Сытник. По ее словам, ситуация в городе страшная и очень напряженная.