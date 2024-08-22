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14:33, 22 августа 2024Бывший СССР

Назначенные Киевом власти Мирногорода призвали эвакуироваться из города

Назначенный Киевом и.о. главы ГВА Мирногорода Третьяк призвал эвакуироваться

Фото: Kharkivian / Wikimedia

На фоне активного наступления Вооруженных сил России назначенные Киевом власти Мирногорода Донецкой народной республики (ДНР) пытаются сделать все, что бы вывезти людей из населенного пункта. Эвакуироваться местных жителей призвал в интервью CNN исполняющий обязанности (и.о.) главы городской военной администрации (ГВА) Юрий Третьяк.

«Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы эвакуировать людей к концу недели. Те, кто колебался неделю назад, в основном приняли решение и массово уезжают», — приводятся в публикации слова чиновника.

Он отметил, что некоторые горожане пытаются уклониться от принудительной эвакуации семей с детьми и поэтому прячут их от властей.

Ранее о принудительной эвакуации в Мирногороде рассказала замглавы Донецкой областной военной администрации Татьяна Сытник. По ее словам, ситуация в городе страшная и очень напряженная.

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      Глеб Палехов
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