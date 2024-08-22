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12:04, 22 августа 2024Бывший СССР

В подконтрольном ВСУ Мирнограде начали принудительную эвакуацию детей

Замглавы Донецкой ОВА Сытник: в двух районах Мирнограда начали эвакуацию детей

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Из-за близости фронта два района в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Мирнограде Донецкой народной республики (ДНР) закрыли на въезд и начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом изданию «Общественное» рассказала замглавы местной областной военной администрации (ОВА) Татьяна Сытник.

«Конечно, как и мы, все хотели жить, в своих домах. Но ситуация такова, что нужно выезжать как можно скорее, потому что уже в два района нашего города уже не пускают: есть только вывоз. Уже туда люди не въезжают», — рассказала чиновница.

Она добавила, что ситуация в городе страшная и очень напряженная.

Ранее Нацполиция Украины принудительно вывезла тысячу детей из подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР. Ведомство было намерено вывезти еще 3723 ребенка.

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      Глеб Палехов
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