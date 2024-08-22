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11:30, 22 августа 2024Экономика

Названа средняя стоимость школьного набора в России

ТАСС: средняя стоимость базового школьного набора в РФ составит 15 361 рубль

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В 2024 году средняя стоимость базового школьного набора в России составит 15 361 рубль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков сервиса электронных платежей «ЮMoney» и ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В состав базового набора к началу нового учебного года, напомнили эксперты, входят школьная форма, детские брюки или юбка, рубашка или блузка, обувь и рюкзак, а также пенал с карандашами и ручками.

Согласно данным «Чек Индекса», средняя стоимость школьной формы в первой половине августа составила 3949 рублей, блузки или рубашки — 1127 рублей, детских брюк или юбки — 1503 рубля. В свою очередь, средние цены на детские туфли за отчетный период оказались на уровне в 1856 рублей, на кроссовки — 1313 рублей.

Кроме того, по итогам совместного исследования выяснилось, что стоимость канцелярского набора за это время составила в среднем 963 рубля, школьного дневника — 197 рублей. Цены на детские рюкзаки оказались на уровне в 3443 рубля, на укомплектованные пеналы — 713 рублей, на канцелярские принадлежности — 297 рублей.

Ранее аналитики Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили о снижении минимальной стоимости базового набора школьных канцтоваров на 7,2 процента в годовом выражении. В августе этот показатель упал до отметки в 415 рублей. Эксперты объяснили подобную динамику в том числе резким удешевлением пеналов (на 23 процента, до 91 рубля). На этом фоне средняя стоимость канцелярского набора в России в 2024 году составила 1201 рубль.

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      Анатолий Акулов
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