Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:54, 21 августа 2024Экономика

Один из видов школьных товаров подешевел

АКОРТ: базовый набор школьных канцтоваров подешевел на 7,2 процента

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Минимальная стоимость базового набора школьных канцтоваров, в который входят тетрадь, дневник, альбом для рисования, авторучка, карандаш, набор фломастеров, комплект цветных карандашей, пенал и линейка, снизилась за последние 12 месяцев на 7,2 процента, или до 415 рублей. Об этом сообщил Аналитический центр Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Уточняется, что причиной такой динамики могла стать ситуация с пеналами, которые в среднем подешевели на 23 процента, до 91 рубля.

Средняя цена набора канцелярских принадлежностей для школьника в 2024 году достигла 1201 рубля.

Ранее сообщалось, что в июле 2024 года стоимость школьного набора подросла на 10 процентов в годовом выражении. Комплект соответствующих товаров обойдется жителям России в среднем в 14 601 рубль. Именно за такую сумму, вероятнее всего, можно будет приобрести школьную форму, рюкзак, рубашку, брюки или юбку, повседневную и спортивную обувь, футболку, пенал, канцтовары, дневник и тетрадь.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия начала «задвигать» ВСУ в Курской области. Продвижение украинских войск остановлено

      Раскрыто формирование системы TRAPPIST-1

      В Роскомнадзоре подтвердили масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp

      На Украине партии Порошенко напомнили о его дьяконстве в УПЦ

      В постсоветской стране собрались производить российские грузовики

      В Госдуме связали сбои в работе Telegram и WhatsApp с замедлением YouTube

      Привилегированное положение члена банды Цапков в российском СИЗО опровергли

      «Ростех» предложил искать способ защиты от китайских автомобилей

      Женщина проснулась из-за странного шума, посмотрела на крышу и истерически рассмеялась

      Стилист Рогов назвал модную вещь на раннюю осень

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше