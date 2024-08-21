Один из видов школьных товаров подешевел

АКОРТ: базовый набор школьных канцтоваров подешевел на 7,2 процента

Минимальная стоимость базового набора школьных канцтоваров, в который входят тетрадь, дневник, альбом для рисования, авторучка, карандаш, набор фломастеров, комплект цветных карандашей, пенал и линейка, снизилась за последние 12 месяцев на 7,2 процента, или до 415 рублей. Об этом сообщил Аналитический центр Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Уточняется, что причиной такой динамики могла стать ситуация с пеналами, которые в среднем подешевели на 23 процента, до 91 рубля.

Средняя цена набора канцелярских принадлежностей для школьника в 2024 году достигла 1201 рубля.

Ранее сообщалось, что в июле 2024 года стоимость школьного набора подросла на 10 процентов в годовом выражении. Комплект соответствующих товаров обойдется жителям России в среднем в 14 601 рубль. Именно за такую сумму, вероятнее всего, можно будет приобрести школьную форму, рюкзак, рубашку, брюки или юбку, повседневную и спортивную обувь, футболку, пенал, канцтовары, дневник и тетрадь.