Названы самые безопасные для автомобилистов районы Москвы

Эксперт Борисова: безопаснее всего для автомобилистов Восточный район Москвы

Восточный район Москвы оказался самым безопасным для автомобилистов — там за первую половину 2024 года произошло всего два ДТП. Наиболее благоприятные локации столицы для водителей назвала директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова, проанализировав статистику ГИБДД, пишет «Газета.ru».

Второе место по этому показателю занимает Внуково на западе (три ДТП), а третье — Метрогородок на востоке (пять ДТП). В четерку лидеров также вошел район Савелки в Зеленограде (шесть ДТП).

«В историческом центре Москвы по уровню безопасности лидируют Красносельский район (18 ДТП), Мещанский и Замоскворечье (по 20 ДТП). Данные за 2023 год демонстрируют аналогичную тенденцию. В Замоскворечье за год было зафиксировано 45 ДТП с пострадавшими — это один из самых низких показателей среди районов центра, уступающий только Красносельскому (32) и Якиманке (36)», — рассказала Борисова.

Эксперт пояснила, что в этих районах плотная дорожная сеть, но относительно низкий трафик, а также водители резко превышают скорость.

Ранее были названы районы Москвы с наиболее подорожавшими новостройками. Так, сильнее всего выросли цены на первичное жилье в массовом сегменте в Хорошево-Мневникахна — на 13,8 процента за месяц, до 500,7 тысячи рублей.