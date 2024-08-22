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18:18, 22 августа 2024Мир

Немецкая разведка начала искать новых сотрудников на выставке компьютерных игр

Разведка ФРГ начала поиск сотрудников на выставке видеоигр из-за нехватки кадров

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) начала поиск новых сотрудников на выставке компьютерных видеоигр Gamescom из-за нехватки квалифицированных кадров. Об этом сообщает агентство DPA.

«Между посетителями выставки Gamescom и людьми, которых мы хотели бы видеть в рядах немецкой разведки, есть много общего. Например, наши сотрудники разбираются в технологиях, выполняют задания, а также примеряют разные личности для получения необходимой информации — прямо как персонажи видеоигр», — заявила представитель ведомства Юлия Линнер.

На Gamescom представлен специальный стенд разведки ФРГ, рядом с ним находится экспозиция бундесвера, а напротив — оборонного концерна Rheinmetall и бундестага.

4 августа газета Bild am Sonntag сообщила, что сотрудники БНД не могут сосредоточиться на работе из-за жары в офисе. «Здесь как будто находишься в тепловом боксе, а окна похожи на горящее стекло», — рассказал один из работников ведомства.

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      Дарья Устьянцева
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