Немецкая разведка начала искать новых сотрудников на выставке компьютерных игр

Разведка ФРГ начала поиск сотрудников на выставке видеоигр из-за нехватки кадров

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) начала поиск новых сотрудников на выставке компьютерных видеоигр Gamescom из-за нехватки квалифицированных кадров. Об этом сообщает агентство DPA.

«Между посетителями выставки Gamescom и людьми, которых мы хотели бы видеть в рядах немецкой разведки, есть много общего. Например, наши сотрудники разбираются в технологиях, выполняют задания, а также примеряют разные личности для получения необходимой информации — прямо как персонажи видеоигр», — заявила представитель ведомства Юлия Линнер.

На Gamescom представлен специальный стенд разведки ФРГ, рядом с ним находится экспозиция бундесвера, а напротив — оборонного концерна Rheinmetall и бундестага.

4 августа газета Bild am Sonntag сообщила, что сотрудники БНД не могут сосредоточиться на работе из-за жары в офисе. «Здесь как будто находишься в тепловом боксе, а окна похожи на горящее стекло», — рассказал один из работников ведомства.