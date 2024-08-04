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01:34, 4 августа 2024Мир

В Германии сообщили о проблемах разведки из-за жары

Bild: немецкие разведчики не могут сосредоточиться из-за жары в офисе

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) не могут сосредоточиться на работе из-за жары в офисе. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag.

Отмечается, что в 3,5 тысячи офисов БНД нет кондиционеров. Из-за этого температура в помещениях поднимается до 30-33 градусов. По словам сотрудников, из-за этого становится трудно сосредоточиться на чем-либо.

«Здесь как будто находишься в тепловом боксе, а окна похожи на горящее стекло», — рассказал сотрудник БНД.

Ранее российские виноделы пожаловались на потерю 10-20 процентов урожая из-за жары. Кроме того, из-за раннего созревания практически весь сортовой состав будет готов к сбору в августе и начнет быстро увядать, что обернется большими потерями.

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      Евгений Силаев
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