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12:44, 22 августа 2024Мир

Немецкий политик признала желание перемен в политике Берлина у жителей восточной Германии

FT: Вагенкнехт заявила о желании перемен в политике Берлина на востоке Германии
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Жители восточной Германии не желают быть втянутыми в общеевропейский военный конфликт и ждут перемен в политике Берлина. Об этом в интервью The Financial Times сообщила немецкий политик, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» и депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

«Люди на востоке хотят изменений во внешней политике — они боятся быть втянутыми в крупную европейскую войну», — заявила парламентарий.

Ранее Вагенкнехт призвала пресечь поставки оружия на Украину, если страна действительно замешана в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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      Виктория Кондратьева
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