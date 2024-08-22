Немецкий политик признала желание перемен в политике Берлина у жителей восточной Германии

FT: Вагенкнехт заявила о желании перемен в политике Берлина на востоке Германии

Жители восточной Германии не желают быть втянутыми в общеевропейский военный конфликт и ждут перемен в политике Берлина. Об этом в интервью The Financial Times сообщила немецкий политик, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» и депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

«Люди на востоке хотят изменений во внешней политике — они боятся быть втянутыми в крупную европейскую войну», — заявила парламентарий.

Ранее Вагенкнехт призвала пресечь поставки оружия на Украину, если страна действительно замешана в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».