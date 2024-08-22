Жители восточной Германии не желают быть втянутыми в общеевропейский военный конфликт и ждут перемен в политике Берлина. Об этом в интервью The Financial Times сообщила немецкий политик, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» и депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
«Люди на востоке хотят изменений во внешней политике — они боятся быть втянутыми в крупную европейскую войну», — заявила парламентарий.
Ранее Вагенкнехт призвала пресечь поставки оружия на Украину, если страна действительно замешана в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».