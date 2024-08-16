В бундестаге призвали прекратить поставки оружия Украине

Вагенкнехт: ФРГ нужно пресечь поставки оружия Киеву, замешанному в подрыве «СП»

Германия должна пресечь поставки оружия Киеву в рамках военной помощи, если эта страна действительно замешана в подрыве «Северного потока» и «Северного потока 2». С таким призывом к прекращению финансирования Украины обратилась депутат бундестага ФРГ Сара Вагенкнехт в соцсети X.

«Светофор (правящая коалиция в ФРГ — прим. «Ленты.ру») должна сделать выводы и немедленно прекратить поставки оружия. Все прямо кричит о том, что федеральное правительство прилагает недостаточно усилий и даже скрывает информацию», — написала парламентарий.

14 августа немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках», согласно которым причастными к подрыву названы три гражданина Украины, работавшие инструкторами по дайвингу. Позднее экс-руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг призвал правительство Германии потребовать от властей Украины и Польши возместить убытки из-за подрывов газопроводов.