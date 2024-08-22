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14:36, 22 августа 2024Силовые структуры

Не прошедшие фейсконтроль гости открыли стрельбу по хозяину антикафе в Петербурге

В Петербурге пьяная компания выстрелила в хозяина антикафе за отказ впустить

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

В Петербурге пьяная компания открыла стрельбу по хозяину антикафе за отказ впустить поиграть в настольные игры. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вечером 21 августа трое молодых людей пришли в заведение, чтобы интеллектуально развлечься, однако не прошли фейсконтроль. 21-летний владелец заведения объяснил им, что вход запрещен посетителям в состоянии любого опьянения, и предложил прийти в другой день.

Компания удалилась, а хозяин антикафе вышел вслед за ними, чтобы проконтролировать, действительно ли гости ушли. Однако он получил в лицо струю из баллончика в лицо и два выстрела, одна пуля задела его по касательной, повредив футболку. У него была диагностирована травма предплечья, после оказания медпомощи его отпустили.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и начала поиск стрелявших.

21 августа сообщалось, что в Москве полиция задержала 27-летнего безработного гражданина одного из государств ближнего зарубежья, который избил 39-летнего местного жителя палкой.

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      Любовь Ширижик
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