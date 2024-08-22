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12:14, 22 августа 2024Россия

В России высказались о переговорах с Украиной до конца года

Депутат Чепа: сейчас нет смысла в переговорах с Украиной
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

До конца года ситуация в рамках украинского конфликта может значительно измениться, но на данный момент для России нет большого смысла в начале переговоров, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Очень трудно говорить о каких-то переговорах, когда идет атака на Курскую область, когда мы слышим обращения Украины к западным странам с просьбой разрешить применять поставленное оружие на территории России, когда идут постоянные удары беспилотников по регионам нашей страны», — заметил политик.

По его словам, таким путем Украина пытается добиться определенных выгодных для себя условий в рамках будущих переговоров, но на самом деле только оттягивает начало процесса мирного урегулирования.

«Сложно сказать, когда теперь могут начаться эти переговоры, потому что сейчас смысла в них я не вижу. До конца года, конечно, все может измениться, но для этого, на мой взгляд, нужны определенные, более жесткие действия со стороны наших вооруженных сил», — считает Чепа.

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Также на Украине якобы планируется провести переговоры о продовольственной и ядерной безопасности.

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      Варвара Кошечкина
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