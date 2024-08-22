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08:34, 22 августа 2024Силовые структуры

ОАЭ выдали России обвиняемого в расправе из-за долгов россиянина

ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве из-за долгов россиянина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выдали России находившегося в международном розыске по обвинению в расправе из-за долгов россиянина. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

Мужчину передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву. В России он проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, в 2023 году в Хасавюрте фигурант поссорился с местным жителем на почве долга. Во время конфликта мужчина ударил пострадавшего ножом в грудь, а потом скрылся за границей. В результате врачи не смогли спасти потерпевшего, а злоумышленник был объявлен в международный розыск.

Ранее в Россию из Камбоджи депортировали россиянина Сергея Волкова, обвиняемого в хищении 19 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря.

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