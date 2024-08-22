The Astrophysical Journal: обнаружена пятнистость Полярной звезды

Ученые Университета штата Джорджия обнаружили, что Полярная звезда является пятнистой. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Полярная звезда является уникальной пульсирующей переменной звездой, изменяющей свою яркость в течение четырехдневного цикла. Она принадлежит к классу переменных цефеид, которые астрономы используют как стандартные свечи для измерения расстояний до других галактик и расчета скорости расширения Вселенной.

Астрономы использовали массив CHARA, состоящий из шести телескопов, расположенных в обсерватории Маунт-Вилсон в Калифорнии. Основной целью исследования было создание карты орбиты слабого компаньона Полярной звезды, который совершает оборот вокруг нее каждые 30 лет. Используя массив CHARA как единый телескоп длиной 330 метров, ученым удалось отследить спутник даже в моменты максимального сближения со звездой.

Наблюдения также позволили астрономам измерить изменения размера Полярной звезды по мере ее пульсации. Было установлено, что масса звезды в пять раз превышает массу Солнца, а ее диаметр — в 46 раз больше диаметра солнца. Кроме того, наблюдения с помощью камеры MIRC-X, разработанной астрономами Мичиганского и Эксетерского университетов, выявили неожиданные особенности на поверхности звезды: большие яркие и темные пятна, которые изменяются со временем.

Эти открытия подробнее раскрывают природу переменных цефеид и процессы, происходящие на их поверхности. В будущем ученые планируют продолжить наблюдения за Полярной звездой, чтобы лучше понять механизмы, ответственные за образование этих пятен.