Astronomy & Astrophysics: обнаружено загадочное радиокольцо

Международная группа астрономов обнаружила новое радиокольцо вблизи центра Галактики. Загадочный объект, названный Kýklos или Киклос (J1802-3353), относительно слабый, и его происхождение пока неясно. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Киклос был обнаружен с помощью радиотелескопа MeerKAT и идентифицирован в шести градусах от плоскости Галактики. Диаметр объекта составляет около 80 угловых секунд, а толщина — около шести угловых секунд. Морфологически он напоминает странный радиокруг, но отличается более низкой галактической широтой и слабой интенсивностью на частоте 1,0 гигагерц, что делает его уникальным среди других известных странных радиокругов.

Астрономы рассматривают несколько гипотез, чтобы объяснить природу Киклоса, включая остаток сверхновой, планетарную туманность, остаток новой и околозвездную оболочку вокруг эволюционировавшей массивной звезды.

На основании анализа данных авторы исследования предполагают, что наиболее вероятной является гипотеза околозвездной оболочки вокруг звезды Вольфа-Райе (WR). Это подтверждается морфологическими и спектральными характеристиками объекта, а также отсутствием центрального источника на изображениях.

Для точного подтверждения гипотезы о WR-оболочке и дальнейшей характеристики Киклоса необходимы последующие многоволновые наблюдения.

Типичные странные радиокруги — это очень большие объекты неизвестного происхождения, которые превышают диаметр галактик. Они видны только в радиолучах.