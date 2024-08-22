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10:15, 22 августа 2024Ценности

Ольга Серябкина прошлась по улице в прозрачной юбке

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина прошлась по улице в прозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 39-летняя исполнительница позировала у светофора на пешеходном переходе. Она надела облегающий бежевый топ с глубоким декольте и вязаный зеленый костюм, состоявший из кардигана и макси-юбки, сквозь которую просвечивало черное нижнее белье.

В то же время певица примерила босоножки на шпильках и взяла с собой миниатюрную сумку, которую несла в руке. Также звезда уложила волосы в гладкий пучок и сделала макияж, подчеркнув контур губ коричневым карандашом и нанеся блестящие тени на веки.

Ранее Серябкина похвасталась фигурой в бикини во время отдыха в Турции.

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      Карина Черных
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