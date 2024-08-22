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11:01, 22 августа 2024Россия

Осужденный за изнасилование бывший российский депутат получил ранение на СВО

Осужденный за изнасилование экс-депутат из Якутии получил ранение на СВО

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Осужденный за изнасилование бывший российский депутат из Якутии получил ранение в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он находится в Нижнем Новгороде, где проходит лечение, пишет «Газета.ру».

Речь идет об экс-депутате Государственного собрания республики Сергее Никонове. С передовой он вернулся месяц назад. По данным издания, у него диагностировали 22 осколочных ранения в руку, ногу, спину и бок.

С его слов, украинские военные более получаса обстреливали его позицию из минометов и гранатометов и ему приходилось постоянно менять направление, чтобы скрыться от ударов нависшего над ним дрона Вооруженных сил Украины.

Ранее депутат Госдумы Олег Колесников получил ранение при атаке FPV-дрона в зоне СВО. Он заявил, что несмотря на полученную травму продолжит выполнять боевые задачи.

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      Елена Торубарова
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