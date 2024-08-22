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18:07, 22 августа 2024Силовые структуры

Отправлявшего деньги ФБК отправили под домашний арест

В Москве суд отправил под домашний арест Левакова по делу о спонсировании ФБК
Начало событий в новости Спонсировавшего ФБК активиста отправили под домашний арест

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Виктора Левакова, обвиняемого в финансировании экстремистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимому избрана мера пресечения по ходатайству следственных органов до 19 октября. Во время домашнего ареста Леваков должен соблюдать определенные запреты и ограничения.

Он обвиняется по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности») за перевод средств ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Ранее 22 августа по аналогичному обвинению был отправлен под домашний арест активист Константин Котов.

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      Любовь Ширижик
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