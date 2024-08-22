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16:48, 22 августа 2024Силовые структуры

Спонсировавшего ФБК активиста отправили под домашний арест

В Москве суд поместил под домашний арест активиста Котова за финансирование ФБК

Фото: Мосгорсуд

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения активисту Константину Котову, предоставившему денежные средства ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимого поместили под домашний арест до 19 октября, установив ряд запретов и ограничений. Котову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 282.3 Уголовного кодекса РФ («Финансирование экстремистской деятельности»).

16 августа сообщалось, что Росфинмониторинг внес Марию Певчих и Киру Ярмыш (обе признаны в РФ иноагентами) в список террористов и экстремистов.

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      Любовь Ширижик
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