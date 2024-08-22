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16:13, 22 августа 2024Россия

Памфилова высказалась о предстоящих выборах губернатора в Курской области

Памфилова: у жителей Курской области есть запрос на выборы губернатора

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

У жителей Курской области есть запрос на выборы губернатора, невзирая на сложную ситуацию в регионе. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, передает ТАСС.

Высказываясь о предстоящих выборах в приграничном российском регионе, Памфилова отметила, что для населения «важно иметь понятную и определенную власть». Она заявила, что «период безвластия в таких случаях, неопределенности, может приводить к еще более трагичным последствиям».

«Мы со своей стороны понимаем, почему такой запрос [жителей Курской области на проведение выборов]. У нас на предыдущих выборах, в регионах, где были опасные ситуации, прилеты и так далее, была самая высокая явка и потребность принять участие в выборах», — сказала глава ЦИК.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы губернатора Курской области проведут с 28 августа по 5 сентября 2024 года, а основной день голосования будет 8 сентября.

Предполагается, что жители смогут проголосовать в других регионах — дальше от атакованных Вооруженными силами Украины территорий.

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      Елена Торубарова
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