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12:03, 22 августа 2024Путешествия

Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в аэропорту Москвы

Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Шереметьево

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет приготовился к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Baza в Telegram.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим в российскую столицу из Хабаровска.

По предварительным данным, на борту пассажирского лайнера сработал датчик задымления салона.

Ранее летевший во Владивосток самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел со следовавшим из Новосибирска Airbus A320. Экипаж доложил о больной пассажирке на борту.

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      Фариза Бацазова
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