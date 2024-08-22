Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в аэропорту Москвы

Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет приготовился к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Baza в Telegram.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим в российскую столицу из Хабаровска.

По предварительным данным, на борту пассажирского лайнера сработал датчик задымления салона.

Ранее летевший во Владивосток самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел со следовавшим из Новосибирска Airbus A320. Экипаж доложил о больной пассажирке на борту.