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14:17, 22 августа 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту увидели неизвестные предметы в небе

Aviaincident: пилоты «Уральских авиалиний» увидели неизвестные шары в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» увидели неизвестные предметы в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Сочи пассажирского лайнера. Экипаж доложил о наблюдении связки примерно из десяти шаров ниже высоты полета. Отмечается, что о случившемся были оповещены органы противовоздушной обороны.

Ранее следовавший во Владивосток самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился с летевшим из Новосибирска Airbus A320.

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      Фариза Бацазова
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