В Госдуме отреагировали на планы Валерия Меладзе вернуться к выступлениям в России

Депутат Драпеко: в РФ нет нормативной основы, чтобы запретить Меладзе выступать

В России нет нормативной основы для того, чтобы запретить певцы Валерию Меладзе выступать, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на планы артиста вернуться к выступлениям в России.

«Ну что мы можем сделать? Только не ходить на его концерты и призывать других не ходить. У нас нормативной основы нет для того, чтобы запретить [Меладзе выступать]», — прокомментировала Драпеко.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Валерий Меладзе планирует вернуться к выступлениям в России в июне 2025 года. Отмечается, что артист рассматривает возможность проведения юбилейного тура к своему шестидесятилетию.

По данным канала, через связи певец уже уточнил, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в стране нет, несмотря на жалобы общественников.

