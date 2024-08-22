Стало известно о планах Валерия Меладзе вернуться к выступлениям в России

Shot: Валерий Меладзе планирует начать выступать в России летом 2025 года

Певец Валерий Меладзе планирует вернуться к выступлениям в России в июне 2025 года. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что артист рассматривает возможность проведения юбилейного тура к своему шестидесятилетию. По данным канала, через связи певец уже уточнил, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в стране нет, несмотря на жалобы общественников.

Ранее певец и продюсер Константин Меладзе начал сдавать свою роскошную виллу в Крыму в аренду туристам. Пока вилла ищет нового обладателя, шоумен пускает отдыхающих там пожить.