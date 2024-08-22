Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:00, 22 августа 2024Культура

Стало известно о планах Валерия Меладзе вернуться к выступлениям в России

Shot: Валерий Меладзе планирует начать выступать в России летом 2025 года

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

Певец Валерий Меладзе планирует вернуться к выступлениям в России в июне 2025 года. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что артист рассматривает возможность проведения юбилейного тура к своему шестидесятилетию. По данным канала, через связи певец уже уточнил, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в стране нет, несмотря на жалобы общественников.

Ранее певец и продюсер Константин Меладзе начал сдавать свою роскошную виллу в Крыму в аренду туристам. Пока вилла ищет нового обладателя, шоумен пускает отдыхающих там пожить.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили 13 БПЛА по Волгоградской области. Начался пожар на военном объекте, аэропорт ограничил работу

      Россиянка приехала на дачу и нашла в доме мертвеца

      Алаудинов высказался о победе России в СВО

      Салон пассажирского самолета наполнился дымом после возгорания телефона пассажира

      Пропавшую в Африке российскую туристку нашли закопанной и изрезанной. Что об этом известно?

      Абдула назвал самую большую проблему ВСУ

      Осужденный за изнасилование бывший российский депутат получил ранение на СВО

      Знаковый российский проект отложили из-за санкций

      Стало известно о планах Валерия Меладзе вернуться к выступлениям в России

      В российском регионе братья-школьники ушли из дома в парикмахерскую и пропали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше