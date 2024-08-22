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19:01, 22 августа 2024Силовые структуры

Аферисты под видом сотрудников ФСБ обманули профессора МЭИ на 13 миллионов рублей

В Москве аферисты обманули профессора МЭИ на 13 млн рублей

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В Москве мошенники под видом сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обманули профессора Московского энергетического института (МЭИ) на 13 миллионов рублей. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник в своем Telegram-канала.

По данным канала, потерпевшему позвонил некий человек и представился сотрудником ФСБ. Он сказал, что от имени профессора неизвестные пытались перевести деньги террористам. Затем ему позвонила женщина. Она преставилась сотрудницей Центробанка и убедила его в том, что необходимо снять деньги и отдать их курьеру, который приедет к профессору. Потерпевший снял со своих счетов 5,85 миллиона рублей и 7,9 миллиона рублей. Общий материальный ущерб оценивается в 13,75 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области суд приговорил к семи годам колонии общего режима 19-летнего местного жителя, который, работая курьером мошенников, обманул 11 пенсионеров более чем на три миллиона рублей.

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      Анна Габай
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