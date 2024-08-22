Подорожал один из видов летнего отдыха

Союз туриндустрии: отдых в детских лагерях подорожал на 15-30 процентов

Летом 2024 года россияне все чаще выбирают для детей лагеря отдыха в своем регионе, а не отправляют их на традиционно популярные курорты Черного моря. Об этом заявила глава комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. Ее цитирует Интерфакс.

Объясняется этот тренд резким ростом цен. Отдых в самих лагерях подорожал на 15-30 процентов. Железнодорожные билеты — на 15-20 процентов, перелеты — на 20-30 процентов. Поэтому лагерь в своем регионе выглядит куда предпочтительнее. Кроме того, в обществе сохраняется тревожность, и поэтому многие родители не хотят отправлять детей далеко от дома.

«В итоге родители чаще покупали путевки в местные лагеря, и большинство из них были загружены этим летом на 100 процентов», — сказала Иванова.

Ранее сообщалось, что 46 процентов россиян посетовали на то, что не успевают хорошо отдохнуть от работы во время отпуска. Больше 51 процента респондентов признались, что положенного отпуска им вполне хватает. Четыре процента и вовсе нашли его чересчур длинным.