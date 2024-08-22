Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:57, 22 августа 2024Экономика

Подорожал один из видов летнего отдыха

Союз туриндустрии: отдых в детских лагерях подорожал на 15-30 процентов

Фото: Александр Река / ТАСС

Летом 2024 года россияне все чаще выбирают для детей лагеря отдыха в своем регионе, а не отправляют их на традиционно популярные курорты Черного моря. Об этом заявила глава комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. Ее цитирует Интерфакс.

Объясняется этот тренд резким ростом цен. Отдых в самих лагерях подорожал на 15-30 процентов. Железнодорожные билеты — на 15-20 процентов, перелеты — на 20-30 процентов. Поэтому лагерь в своем регионе выглядит куда предпочтительнее. Кроме того, в обществе сохраняется тревожность, и поэтому многие родители не хотят отправлять детей далеко от дома.

«В итоге родители чаще покупали путевки в местные лагеря, и большинство из них были загружены этим летом на 100 процентов», — сказала Иванова.

Ранее сообщалось, что 46 процентов россиян посетовали на то, что не успевают хорошо отдохнуть от работы во время отпуска. Больше 51 процента респондентов признались, что положенного отпуска им вполне хватает. Четыре процента и вовсе нашли его чересчур длинным.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В доме в Пермском крае произошел взрыв. Три квартиры полностью разрушены

      Россияне стали больше тратить на одну категорию товаров

      Предсказано подорожание некоторых видов рыбы

      Директором Александринского театра назначили телеведущего

      Запугивающие расправой аферисты похитили у российской пенсионерки 30 миллионов рублей

      В Госдуме отреагировали на планы Валерия Меладзе вернуться к выступлениям в России

      В российском мегаполисе отменили мероприятия в честь Дня города на фоне атак ВСУ

      Движение по Крымскому мосту приостановили почти на час

      В РФБ отреагировали на заявление Колумбии о ненастоящей сборной на турнире в России

      Пожилых россиян призвали исключить из меню несколько продуктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше