Европейскую страну затопило после мощного ливня

Wiadomości: ливневые бури затопили города на юге Польши

Юг Польши накрыли ливневые дожди. В результате непогоды затопило несколько городов, пишет газета Wiadomości.

Ураганный ветер, в частности, прошелся по городу Замосць, где выпали рекордные 114,5 миллиметра осадков. В среду, 21 августа, в службу спасения поступило 116 вызовов. Сообщается о разгуле стихии и в других польских городах — Люблине, Закопане, Скибице, Грыбуве, Подобине и Гочалковице-Здруе.

По прогнозам метеорологов, в четверг грозы двинутся на балтийское побережье и восток страны.

Экстремальные погодные условия застали врасплох еще одно государство — Мексику. Там ввиду продолжительной засухи, а затем мощных ливней обрушилась древняя пирамида цивилизации Мичоакан.