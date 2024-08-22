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08:36, 22 августа 2024Экономика

Европейскую страну затопило после мощного ливня

Wiadomości: ливневые бури затопили города на юге Польши

Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta / Reuters

Юг Польши накрыли ливневые дожди. В результате непогоды затопило несколько городов, пишет газета Wiadomości.

Ураганный ветер, в частности, прошелся по городу Замосць, где выпали рекордные 114,5 миллиметра осадков. В среду, 21 августа, в службу спасения поступило 116 вызовов. Сообщается о разгуле стихии и в других польских городах — Люблине, Закопане, Скибице, Грыбуве, Подобине и Гочалковице-Здруе.

По прогнозам метеорологов, в четверг грозы двинутся на балтийское побережье и восток страны.

Экстремальные погодные условия застали врасплох еще одно государство — Мексику. Там ввиду продолжительной засухи, а затем мощных ливней обрушилась древняя пирамида цивилизации Мичоакан.

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      Виктория Клабукова
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