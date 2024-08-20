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20:12, 20 августа 2024Из жизни

Разрушение древней пирамиды от ливней назвали дурным знаком

В Мексике разрушившуюся из-за ливней древнюю пирамиду назвали дурным знаком

Фото: JuanAriza1 / Shutterstock / Fotodom

Одна из древних пирамид в Мексике разрушилась из-за экстремальной погоды. Об этом пишет Science Alert.

29 июля 15-метровая пирамида цивилизации Мичоакан в археологическом комплексе Ихуатцио обрушилась из‑за ливней. Возраст пирамиды оценивают примерно в 1100 лет, она была построена индейцами на восточном берегу озера Пацкуаро, которое с 900 года по 1530 год находилось под властью империи Пурепеча. Ученые считали разрушившуюся пирамиду одним из самых хорошо сохранившихся памятников культуры Пурепеча.

По мнению специалистов, причинами разрушения стали жара и последовавшие за ней проливные дожди: из-за засухи в камнях образовались трещины, затем внутрь проникла влага. Древняя конструкция просто не выдержала капризов погоды. Представитель народа пурепеча, живущий в Мексике, назвал произошедшее дурным знаком и подчеркнул, что именно так произошедшее восприняли бы его предки. Пурепеча считали, что, разрушая, боги выказывают свое недовольство.

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      Антонина Черташ
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