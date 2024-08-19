Вавилонские надписи с мрачными пророчествами расшифрована спустя три тысячи лет

Independent: расшифрованы вавилонские надписи с пророчествами катаклизмов

Археологам удалось расшифровать четыре глиняные таблички с мрачными пророчествами, найденные в вавилонском городе Сиппар. Об этом сообщает издание Independent.

Клинописные надписи были сделаны около трех тысяч лет назад и попали в коллекцию Британского музея более ста лет назад. При расшифровке использовались алгоритмы машинного обучения.

Таблички представляют собой древнейшее археологического подтверждение того, что жители древней Месопотамии считали лунные затмения предвестником катаклизмов.

Если затмение распространится из центра и закроет все разом, а потом так же отступит: правителя ждет смерть, а Элам падет из пророчества

Затмение в вечернюю стражу предвещает голод. Если же затмение наступит с другого края, спасения не будет никому, потоп случится повсюду из пророчества

Одна из табличек рекомендует перепроверять пророчества при помощи специального ритуала с потрохами животных. Предполагалось, что таким образом можно убедиться, что правителю действительно грозит опасность.

Отчет об открытии опубликован в научном журнале Journal of Cuneiform Studies.

Ранее сообщалось, что израильские археологи обнаружили древнейшую ткань, окрашенную кермесом — пурпурным красителем из высушенных насекомых, который описан в Библии. Находке 3800 лет.