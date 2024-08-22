Поражение «Ланцетом» украинского грузовика с минометом в Курской области сняли на видео

Минобороны показало уничтожение грузовика ВСУ с минометом в Курской области

Российские войска уничтожили украинский грузовик с минометом в одном из приграничных районов Курской области. Данные объективного контроля предоставили «Ленте.ру» в Минобороны.

На кадрах виден грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории одного из населенных пунктов. Вдоль дороги по направлению к нему на большой скорости приближается российский беспилотник «Ланцет». Достигнув цели, он взрывается, после чего весь кузов грузовика сгорает.

Военная техника противника была выявлена в ходе разведывательных действий, уточнили в военном ведомстве.

Ранее российское военное ведомство показало кадры удара по позициям ВСУ в Курской области российским фронтовым бомбардировщиком Су-34. На кадрах продемонстрирован сброс авиабомб ФАБ-500 на позиции противника и заход на вираж с последующим благополучным приземлением на аэродроме.