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13:36, 22 августа 2024Забота о себе

Пожилых россиян призвали исключить из меню несколько продуктов

Гастроэнтеролог Кардашова: пожилым людям лучше отказаться от сырых яиц

Фото: Elena Mozhvilo / Unsplash

Употребление некоторых видов пищи лучше ограничить в старости, напомнила гастроэнтеролог София Кардашова. В беседе с «Газетой.Ru» она призвала пожилых россиян исключить из меню несколько продуктов.

Кардашова объяснила, что люди, принимающие препараты против гипертонии, тревожных расстройств и бессонницы, должны отказаться от грейпфрутов и продуктов на их основе — лекарства могут вступить в реакцию с веществами из фруктов и вызвать нежелательные эффекты.

Также врач порекомендовала ограничить прием жирной, жареной, острой или пряной пищи, поскольку она агрессивно влияет на слизистую желудка, регенерация которой у пожилых замедлена. Консервы и колбасы содержат много соли, поэтому могут вызвать отеки, а сахар и сладости лучше заменить на натуральные сахарозаменители, мед, сухофрукты, фрукты, перечислила она.

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Кардашова также посоветовала пожилым людям отказать от мягких сыров с плесенью и блюд из яиц, мяса, рыбы и морепродуктов, которые не прошли достаточную термическую обработку. «Они могут содержать возбудителей опасных инфекций. С возрастом работа иммунитета ухудшается, поэтому инфекции могут привести к тяжелым осложнениям», — объяснила врач.

Употребление сырых яиц, в свою очередь, может привести к заражению сальмонеллами, а рвота и диарея при этом заболевании — к потере электролитов, в частности, калия, продолжила Кардашова. Это может привести к остановке сердца, поэтому пожилого человека с сальмонеллезом могут госпитализировать, уточнила она.

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      Александра Лисица
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