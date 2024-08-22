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12:05, 22 августа 2024Бывший СССР

Премьер Госсовета КНР прибыл в Белоруссию

Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл в Белоруссию
Ли Цян

Ли Цян. Фото: Lukas Coch / Reuters

Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл с официальным визитом в Минск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии, передает ТАСС.

В столичном аэропорту Ли Цяна встречал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Отмечается, что в Минске глава Госсовета КНР проведет переговоры с руководством республики по вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Как сообщает БелТА, к настоящему моменту он уже прибыл во Дворец Независимости на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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      Алевтина Запольская
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