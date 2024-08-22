Премьер Госсовета КНР прибыл в Белоруссию

Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл в Белоруссию

Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл с официальным визитом в Минск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии, передает ТАСС.

В столичном аэропорту Ли Цяна встречал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Отмечается, что в Минске глава Госсовета КНР проведет переговоры с руководством республики по вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Как сообщает БелТА, к настоящему моменту он уже прибыл во Дворец Независимости на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

