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18:40, 22 августа 2024Бывший СССР

Премьер Китая пословицами оценил 70-летние отношения с Белоруссией

Премьер Китая Ли Цян пословицами оценил 70-летнюю дружбу с Белоруссией
Ли Цян

Ли Цян. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики (КНР) Ли Цян во время переговоров в Минске с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко назвал дружбу между двумя странами «настоящей». Об этом сообщает БЕЛТА.

Ли Цян рассказал о том, что дружба между странами «началась 70 лет назад, когда народы плечом к плечу сражались во время Второй мировой войны против фашистов».

«Это приносит ощутимую пользу двум народам и укрепляет китайско-белорусскую дружбу. Как гласит известная в Беларуси пословица, крепкую дружбу топором не разрубишь. А китайцы часто говорят, что настоящего друга даже золотом не купишь», — заявил политик в ходе своей речи в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позже назвал «историческим» визит премьера КНР.

Премьер Госсовета КНР приехал в Минск для проведения переговоров с руководством республики по вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

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      Сергей Болиев
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