Пресечена новая попытка ВСУ атаковать российский регион

Минобороны заявило о перехвате беспилотников ВСУ в Курской области

В Курской области около 13:00 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с использованием беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Telegram-канале Минобороны России.

Противник рассчитывал ударить дронами по объектам на территории российского региона, однако беспилотники были перехвачены дежурными средствами ПВО. Оба беспилотных летательных аппарата были уничтожены в небе над Курской областью.

Кроме того, в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области за последние сутки. В оборонном ведомстве подчеркнули, что противник лишился свыше 300 бойцов.

Также армия России уничтожила 23 единицы вражеской бронетехники, включая три танка, одно арторудие и 15 военных автомобилей.