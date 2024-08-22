Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 22 августа 2024Россия

Пресечена новая попытка ВСУ атаковать российский регион

Минобороны заявило о перехвате беспилотников ВСУ в Курской области

Фото: Reuters

В Курской области около 13:00 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с использованием беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Telegram-канале Минобороны России.

Противник рассчитывал ударить дронами по объектам на территории российского региона, однако беспилотники были перехвачены дежурными средствами ПВО. Оба беспилотных летательных аппарата были уничтожены в небе над Курской областью.

Кроме того, в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области за последние сутки. В оборонном ведомстве подчеркнули, что противник лишился свыше 300 бойцов.

Также армия России уничтожила 23 единицы вражеской бронетехники, включая три танка, одно арторудие и 15 военных автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      Под Курском пенсионерка три дня пряталась от ВСУ в яме без чистой воды и еды. Что пережили люди в зоне боев?

      Крупнейший продавец нефти в мире начал резко терять доходы

      В Госдуме отреагировали на создание бронетанковой бригады НАТО близ границы России

      Минобороны заявило о пресечении новой атаки ВСУ на Россию

      Президент Чехии назвал иллюзией «справедливый мир» для Украины

      В России высказались о влиянии телефонного мошенничества на экономику

      В ЕС заявили об экологической угрозе в Красном море из-за хуситов

      Зритель потребовал вернуть деньги за билет на церемонию открытия Олимпиады-2024

      Минобороны показало кадры уничтожения разведывательной станции ВСУ в Курской области

      Выявлена новая опасность красного мяса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше