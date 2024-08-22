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09:26, 22 августа 2024Путешествия

Пропавшую на Маврикии россиянку обнаружили без признаков жизни

Пропавшую на Маврикии россиянку обнаружили с множественными ножевыми ранениями

Фото: Ally Soobye / Reuters

Россиянку, которая бесследно пропала на Маврикии после прогулки с местным другом, обнаружили без признаков жизни с множественными ножевыми ранениями. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

29-летнюю Залию Шамигулову нашли бездыханной во время полицейского рейда в городе Вакоа-Феникс. Ее тело закопали в районе Ля-Мари. Знакомый россиянки, который ее сопровождал, задержан и дал признательные показания.

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По данным Shot, Шамигулова — уроженка Башкирии. В последние годы она преподавала в челябинском университете и удаленно работала карьерным консультантом. На Маврикий туристка приехала с подругой в начале лета и хотела вернуться на родину к учебному году.

Россиянка исчезла на африканском острове 17 августа. Она поехала в город Кюрпип с местным жителем, с которым познакомилась ранее. После задержания мужчина уверял, что там он высадил туристку из машины и больше с ней не общался.

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      Алина Черненко
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