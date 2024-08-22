14:48, 22 августа 2024

Протестующие в Грузии объявили голодовку

Sputnik: в Грузии сотрудники онлайн-казино объявили голодовку

Фото: Nicholas Muller / Globallookpress.com

В Грузии сотрудники компании Evolution, которая обслуживает онлайн-казино, вышли на протесты и объявили голодовку. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Грузинские студенты, работающие в Evolution, бастуют больше месяца в Тбилиси. «Они призывают власти немедленно подключиться к процессу, поскольку, по их словам, люди в возрасте 19-20 лет в Грузии голодают ради достойных условий труда», — сообщает издание.

Требования протестующих заключаются в создании безопасных и комфортных условий труда, в улучшении санитарно-гигиенических условий на рабочих местах и в увеличении страховых выплат.

Грузинский омбудсмен Леван Иоселиани встретился с бастующими сотрудниками «Evolution Грузия», где последние представили ему свои условия работы и требования протеста.

Ранее правящая партия Грузии призвала иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела страны.

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      Сергей Болиев
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