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17:26, 12 августа 2024Бывший СССР

В Грузии призвали иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела страны

«Грузинская мечта» призвала прекратить вмешиваться во внутренние дела страны

Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Globallookpress.com

В Грузии исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе призвал иностранные государства прекратить финансово вмешиваться во внутренние дела страны. Его слова передает ТАСС.

По его словам, зарубежные дружественные государства «сами знают, какую турбулентность может это вызвать в стране».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили вызвала главу правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили на дебаты перед осенними парламентскими выборами. Зурабишвили заявила, что первое лицо государства — это она и что председатель «Грузинской мечты» обязан ответить населению на многие вопросы перед выборами.

До этого в Тбилиси заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о возможности введения новых санкций против Грузии назвали шантажом.

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      Илья Таксюр
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