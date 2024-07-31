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11:19, 31 июля 2024Бывший СССР

В Грузии отреагировали на возможность введения новых санкций США

Кобахидзе назвал шантажом заявления США о возможности введения новых санкций

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о возможности введения новых санкций против Грузии являются шантажом. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Что касается разговора языком шантажа, то это контрпродуктивно. (...) Конечно же, неправильно говорить с нами языком шантажа», — сказал он.

В июне, после принятия парламентом Грузии закона об иноагентах, Вашингтон ввел санкции в отношении десятков граждан страны. В списке попавших под рестрикции оказались члены партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане.

Ранее грузинский премьер заявил, что победа партии экс-президента Михаила Саакашвили «Национальное движение» на парламентских выборах в Грузии приведет к открытию второго фронта против России и оставит страну позади с евроинтеграцией. Он также назвал условием для дальнейшего продвижения страны по всем направлениям избрание правящей партии «Грузинская мечта».

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      Александр Курбатов
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