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09:47, 22 августа 2024Силовые структуры

Против сжегшего российский паспорт блогера Шпака возбудили новое дело

Против блогера Шпака, сжегшего паспорт России, возбудили новое дело

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Блогер Александр Шпак стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, правоохранителей заинтересовало видео, на котором Шпак сжигает свой паспорт России, исполняя гимн Украины. На записи он называет себя человеком без родины и флага.

Против блогера возбуждено дело по статье 329 («Надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации») УК РФ.

Ранее Басманный суд заочно арестовал Шпака. Блогеру установлена мера пресечения в два месяца, которая начнет исчисляться с момента его задержания. В своих соцсетях он негативно высказывался о российских военных. 13 января Шпака объявили в розыск.

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      Екатерина Кашурникова
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