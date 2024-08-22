Против сжегшего российский паспорт блогера Шпака возбудили новое дело

Против блогера Шпака, сжегшего паспорт России, возбудили новое дело

Блогер Александр Шпак стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, правоохранителей заинтересовало видео, на котором Шпак сжигает свой паспорт России, исполняя гимн Украины. На записи он называет себя человеком без родины и флага.

Против блогера возбуждено дело по статье 329 («Надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации») УК РФ.

Ранее Басманный суд заочно арестовал Шпака. Блогеру установлена мера пресечения в два месяца, которая начнет исчисляться с момента его задержания. В своих соцсетях он негативно высказывался о российских военных. 13 января Шпака объявили в розыск.