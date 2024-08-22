Мужчинам и женщинам рассказали о пользе мастурбации

Мастурбация в определенных случаях полезна для мужчин и женщин, рассказала сексолог, психолог, магистр психологических наук Марина Гринвальд. О пользе самоудовлетворения она поговорила с изданием Men Today.

Она отметила, что во время беременности и послеродового восстановления мужчина и женщина часто не занимаются сексом. «Воздержание для мужчин категорически противопоказано. В этом случае мастурбация — оптимальное решение», — сказала Гринвальд.

Полезна мастурбация после родов и для женщин, уточнила она. По словам сексолога, в период послеродового восстановления мастурбация может стать инструментом, позволяющим подготовить тело к возобновлению сексуальной жизни.

Ранее акушер-гинеколог Ольга Уланкина развеяла миф о необходимости «секса для здоровья» для женщины. По словам Уланкиной, развитие миом и полипов, а также эндометриоз не связаны с частотой половых контактов.