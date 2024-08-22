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21:08, 22 августа 2024Забота о себе

Мужчинам и женщинам рассказали о пользе мастурбации

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Мастурбация в определенных случаях полезна для мужчин и женщин, рассказала сексолог, психолог, магистр психологических наук Марина Гринвальд. О пользе самоудовлетворения она поговорила с изданием Men Today.

Она отметила, что во время беременности и послеродового восстановления мужчина и женщина часто не занимаются сексом. «Воздержание для мужчин категорически противопоказано. В этом случае мастурбация — оптимальное решение», — сказала Гринвальд.

Полезна мастурбация после родов и для женщин, уточнила она. По словам сексолога, в период послеродового восстановления мастурбация может стать инструментом, позволяющим подготовить тело к возобновлению сексуальной жизни.

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      Александра Лисица
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