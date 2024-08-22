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09:09, 22 августа 2024Из жизни

«Путешественник во времени» предсказал скорую встреч землян с инопланетянами

«Путешественник во времени» из TikTok предсказал скорую встречу с пришельцами

Фото: Leo_Visions / Unsplash

Называющий себя «путешественником во времени» блогер предсказал скорую встречу землян с пришельцами. Об этом пишет Daily Mirror.

Пользователь платформы TikTok @thetimetraveller2582 известен тем, что публикует видео с предсказаниями будущего и называет себя путешественником во времени из 2582 года. На его аккаунт подписаны больше 130 тысяч человек. В последнем видео блогер заявил, что знает точную дату, когда люди встретят инопланетян.

«Да, я настоящий путешественник во времени. Я адресую это видео всем, кто сомневается в правдивости моих слов. Запомните эти даты. Это видео должно развеять все ваши сомнения. Я здесь, чтобы помочь вам, пока не стало слишком поздно. 27 августа 2024 года: в пещере обнаружены таинственные ворота. Они закрыты, но их откроют. Они приведут в альтернативную вселенную, где будет обнаружена новая форма жизни, часть которой будет возвращена на Землю. 24 сентября 2024 года NASA обнаружит новую планету, похожую на Землю. Они отправляют туда робота и обнаружат жизнь. Планета будет зеленой и покрытой лесами. Она будет называться Орт», — сказал блогер в ролике.

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Блогер также сообщил, что 2 ноября 2024 года ученые найдут Атлантиду в Тихом океане, а вместе с ней найдут живых русалок. Он добавил, что проект Haarp будет контролировать мир. Погода тоже станет полностью подконтрольна людям, однако это приведет к увеличению числа стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени из 2858 года, предсказал нашествие НЛО на Ямайку.

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      Антонина Черташ
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